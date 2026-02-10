Маск сравнил Великобританию с худшим оруэлловским кошмаром

В США раскритиковали решение министерства юстиции Великобритании удалить крупный архив судебных материалов. Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X охарактеризовал решение как кошмар.

«Великобритания стала худшим оруэлловским кошмаром», — написал Илон Маск.

Маск призвал сохранить архив судебных протоколов и приложил к посту снимок материала газеты The Times от 8 февраля. В нем сообщали, что Минюст распорядился удалить данные, которые хранились на цифровой платформе Courtsdesk.

По информации издания, проект запустили в 2021 году, чтобы улучшить освещение работы судов в СМИ. Представители платформы подсчитали, что за это время архивом воспользовались более 1,5 тысячи журналистов из 39 медиакомпаний.

В ноябре 2025 года Служба судов и трибуналов Его Величества велела удалить банк данных, объяснив решение вопросами защиты персональных сведений. Ведомство также указало на риск утечек и несанкционированного распространения информации.

Ранее в России предложили резко увеличить суммы штрафов за утечки персональных данных. Объяснили это участившимися атаками на информационные системы со стороны враждебных государств.