Маск спрогнозировал мирное соглашение между Россией и Украиной

Американский бизнесмен Илон Маск выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной закончится подписанием мирного соглашения. Об этом он сообщил в эфире канала Fox News .

«Думаю, в итоге будет договоренность о мире. Те люди, которые не хотят с Россией договариваться, взамен ничего не предлагают», — сказал Маск.

По его словам, завершению конфликта во многом будут предшествовать усилия американского президента Дональда Трампа, чей план — единственное условие, которое «точно сработает».

Президент России Владимир Путин с начала 2025 года провел два телефонных разговора с Трампом. Первая беседа президентов прошла 12 февраля, вторая — 18 марта.

По итогам беседы Путин согласился на предложение Трампа о том, чтобы стороны конфликта отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, и «сразу дал военным соответствующую команду», отмечали в Кремле.