Маск создал личную секретную службы из-за сталкеров и угроз

Американский предприниматель Илон Маск создал личную «мини-спецслужбу» и ежегодно тратит миллионы долларов на охрану. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренние документы Tesla и осведомленные источники.

Такое решение Маск принял на фоне участившихся угроз убийством и преследующих его сталкеров. Он создал собственную секретную службу Foundation Security и теперь его «охраняют как главу государства». Телохранителей подбирают из числа бывших военных с боевым опытом.

Бизнесмен лишь создавал впечатление «бесшабашного человека», путешествующего по миру и встречающегося с мировыми лидерами и магнатами. В частной жизни Маск «все больше запирался за растущей армией вооруженных телохранителей», причем даже в туалет в офисе соцсети X он не ходит без охраны.

«Маск и его компании Tesla и SpaceX платили миллионы долларов в год за его безопасность», — говорится в материале.

Издание отметило, что другие сверхбогатые люди так не заботятся о собственной безопасности. Известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффет уже много лет пользуется услугами только одного телохранителя.

Ранее Маск заявил, что человечество спасут от вымирания многоразовые ракеты-носители Starship.