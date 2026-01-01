Маск сломал компьютер Налоговой службы США суммой уплаченных налогов

Американский бизнесмен Илон Маск однажды сломал компьютер Налоговой службы Соединенных Штатов огромной суммой уплаченных им налогов. Об этом предприниматель рассказал в соцсети X.

«Было слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение», — написал он.

Когда именно произошел этот случай, миллиардер не уточнил.

Ранее стало известно, что Илон Маск обновил исторический рекорд по размеру финансового состояния.

Бизнесмен стал первым человеком в истории, чей личный капитал превысил отметку в 700 миллиардов долларов. Хотя еще в марте 2020-го его состояние оценивалось примерно в 24,6 миллиарда.