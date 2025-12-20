Илон Маск обновил исторический рекорд по размеру состояния

По данным издания, резкий рост капитала связан с решением верховного суда штата Делавэр. Суд отменил вердикт нижестоящей инстанции, которая признала недействительным пакет вознаграждения Маска в виде опционов на акции Tesla. Сейчас этот пакет оценивается примерно в 139 миллиардов долларов.

В марте 2020 года капитал Илона Маска оценивали примерно в 24,6 миллиарда долларов. Уже к январю 2021 года он вышел на первое место в списке самых богатых людей мира, и в том же году преодолел пороги в 200 и 300 миллиардов. В 2024 году его состояние выросло уже свыше 400 и затем 500 миллиардов долларов.