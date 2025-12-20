Илон Маск обновил исторический рекорд по размеру состояния
Forbes: состояние Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье личное состояние превысило 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.
По данным издания, резкий рост капитала связан с решением верховного суда штата Делавэр. Суд отменил вердикт нижестоящей инстанции, которая признала недействительным пакет вознаграждения Маска в виде опционов на акции Tesla. Сейчас этот пакет оценивается примерно в 139 миллиардов долларов.
В марте 2020 года капитал Илона Маска оценивали примерно в 24,6 миллиарда долларов. Уже к январю 2021 года он вышел на первое место в списке самых богатых людей мира, и в том же году преодолел пороги в 200 и 300 миллиардов. В 2024 году его состояние выросло уже свыше 400 и затем 500 миллиардов долларов.