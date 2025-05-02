Маск счел «комедией» помощь США узбекским хлопкоробам

Илон Маск поддержал отказ США от расходов на хлопковые программы в Узбекистане

Глава американского департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон Маск с иронией отреагировал на заявление о миллионах долларов, ранее выделенных США на контроль прозрачности в хлопковой отрасли Узбекистана. Трансляция заседания кабинета министров прошла на официальном YouTube-канале Белого дома.

В процессе заседания министр труда Лори Чавес-Деремер сообщила, что американские власти сэкономили около 250 миллионов долларов. Эти средства предназначались для «повышения прозрачности хлопковой отрасли Узбекистана».

Высказывание министра вызывало смешки собравшихся. Выступление прервал шуткой Илон Маск.

«Иногда все выглядит так абсурдно, что больше похоже на комедийное шоу. Хлопковые рабочие в Узбекистане… просто сюрреализм», — сказал миллиардер.

После этого Лори Чавес-Деремер поблагодарила Маска за деятельность DOGE.

Чавес-Деремер не в первый раз поднимает тему расходов на хлопок Узбекистана. В марте она также говорила о сокращении дотаций на такие цели — министр на тот момент уверяла, что США удалось сэкономить 38 миллионов долларов.

Министр объясняла, что новая внешнеполитическая линия США не предполагает непрозрачные траты на зарубежные инициативы, не связанные с интересами самих налогоплательщиков.

Департамент Маска занимается сокращением госрасходов США. В пятницу, 2 мая, стало известно, что миллиардер продолжит работу в Белом доме.