Маск решил провести ночь выборов рядом с Трампом

NYT: Маск будет следить за выборами вместе с Трампом в его поместье Мар-а-Лага

Американский бизнесмен Илон Маск планирует провести ночь после выборов рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

Бизнесмен потратил 119 миллионов долларов на политический комитет America PAC в поддержку Трампа, а также проводил мероприятия от его имени. Кроме того, Маск контролирует одну из ключевых информационных платформ — соцсеть X.

Предприниматель будет находиться в числе небольшой группы спонсоров, для которых Трамп устроит несколько вечеринок с разным уровнем инклюзивности, включая ужин с узким кругом лиц. После этого политик выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими спонсорами, в конференц-зале Палм-Бич.

Ранее Маск заявил, что обвинения против Трампа в сговоре с Россией перед выборами в 2016 году сфабриковали на деньги предвыборного штаба Хиллари Клинтон.