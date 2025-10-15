Маск репостнул заявление Дурова о намерениях ЕС ограничить права европейцев

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск репостнул заявление Павла Дурова о планируемых новых ограничениях для европейских пользователей социальных сетей. Этот пост Дуров опубликовал в соцсети X .

Основатель Telegram сообщил, что в Евросоюзе при поддержке Франции хотят принять законопроект, по которому соцсети обязаны будут сканировать каждое личное сообщение. По словам Дурова, целью проекта заявляется борьба с преступностью, но фактически под угрозой окажутся простые пользователи.

«Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, права французов и всех европейцев остаются в опасности», — заявил бизнесмен.

Ранее Дуров написал, что у человечества заканчивается время, чтобы спасти свободный интернет.