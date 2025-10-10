«Нам внушили ложь». Дуров опубликовал мрачный прогноз

Дуров: у поколения осталось все меньше времени, чтобы спасти интернет

У человечества заканчивается время для спасения свободного интернета. Мир стремительно движется к антиутопии, заявил создатель Telegram Павел Дуров в свой день рождения.

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — написал он.

В своем посте Дуров отметил, что интернет стал превращаться из пространства свободного обмена информацией в инструмент контроля. В качестве примера он привел введение цифровых удостоверений личности в Великобритании и сканирование личных сообщений в ЕС.

По мнению предпринимателя, его поколению внушили идею о необходимости разрушить наследие предков, включая свободу слова и свободный рынок. Все это ведет к моральному, экономическому и интеллектуальному самоуничтожению, добавил он.

В первых числах октября Дуров рассказал, как его пытались отравить в 2018 году. Миллиардер обнаружил какой-то предмет у дверей таунхауса, а через час после этого ему стало очень плохо. В итоге, он не смог ходить две недели.