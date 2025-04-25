Маск расхохотался после нового заявления Зеленского о помощи США

Маск не смог сдержать смех после заявления Зеленского об учете помощи США

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы учете каждого цента американской помощи Украине вызывает смех. Об этом в соцсети X заявил миллиардер Илон Маск.

«Самое смешное, что я прочитал за день», — написал Маск.

Таким образом предприниматель отреагировал на слова Зеленского в интервью журналисту Бену Шапиро о том, что якобы «каждый цент из многомиллиардной помощи Украине от США отслежен и учтен».

При этом Зеленский в той же беседе потребовал, чтобы президент США Дональд Трамп называл агрессором не Украину, а Россию. Также он признался, что уважает американского коллегу за поиск «определенного подхода» в решении украинского конфликта.

Ранее военный эксперт Анатоль Ливен заявил, что требования Трампа по урегулированию украинского конфликта основаны на здравом смысле, Украине и Евросоюзу придется согласиться принять их.