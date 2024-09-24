Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter

Владелец социальной сети Twitter (сейчас — X) проиграл в суде бывшему сотруднику компании, который добивался получения выходного пособия после увольнения из компании в 2022 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В соответствии с решением суда истец получит полный пакет выходного пособия. Адвокат Шеннон Лисс-Риордан отметила, что вердикт суда может сформировать положительную практику для остальных дел, которые касаются выходных пособий.

«Мы надеемся, что Twitter/X вследствие подобного развития событий будут готовы, наконец, сесть за стол переговоров и договориться об урегулировании ситуации для всех, кто намерен обратиться в суд с таким же иском», — заявила правозащитник.

Журналисты напомнили, что в арбитражный суд поступило порядка 2,2 тысячи заявлений против Маска из-за неуплаты выходных пособий при увольнении из компании.

Ранее Илон Маск заявил о всеобъемлющей цензуре в США.