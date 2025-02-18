Маск призвал снова освободить Германию

Германию необходимо «снова освободить». С таким заявлением в соцсети X выступил американский бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.

Он прокомментировал публикацию пользователя, который задался вопросом, нужно ли «снова освободить ФРГ». Запись стала ответом на сообщение другого пользователя, поделившегося телепередачей «60 минут», где рассказывалось о задержании полицией людей в ФРГ за расистские посты в интернете.

«Да, на полном серьезе», — подтвердил Маск свое высказывание о необходимости «освобождения» Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц набросился на бизнесмена с критикой из-за его поддержки правых политиков в Европе. По его мнению, действия Маска плохо влияют на демократическое развитие во всем Евросоюзе.

Шольц подчеркнул, что Германия благодарна США за освобождение от нацизма. Он добавил, что его раздражает поддержка партии «Альтернатива для Германии» со стороны американского бизнесмена.