Маск призвал американских журналистов сдать тест на наркотики

Предприниматель Илон Маск потребовал от журналистов, очерняющих его репутацию, пройти тест на наркотики. Свой призыв он опубликовал в соцсети X.

«Я призываю NYT и WSJ сдать тесты на наркотики и опубликовать результаты! Они этого не сделают, потому что эти лицемеры грешны», — написал Маск.

Бизнесмен неоднократно опровергал сообщения в прессе о своей склонности к употреблению запрещенных веществ. По словам Маска, материал газеты New York Times, в котором его заподозрили в употреблении наркотиков, на самом деле не соответствует действительности.

Американские журналисты неоднократно указывали на изменения в поведении Маска якобы из-за употребления наркотиков. После этого основатель Tesla обнародовал результаты анализа, подтверждающие отсутствие в его организме наркотических веществ.