Маск опубликовал результат теста на наркотики

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х опубликовал результаты тестирования на наркотики. В крови предпринимателя запрещенных веществ не обнаружили.

Публикацию Маск сопроводил лаконичным lol. Акроним расшифровывается как laughing out loud, в переводе на русский язык — «громко смеюсь».

Миллиардер опровергал сообщения в прессе, что якобы принимает наркотики, в частности кетамин. Маск подчеркивал, что материал газеты New York Times, в котором его заподозрили в употреблении запрещенных веществ, на самом деле не соответствует действительности.

Источники утверждали, что из-за кетамина у Маска появились проблемы со здоровьем, в частности с мочевым пузырем. Также журналисты указывали на изменения в поведении предпринимателя: агрессию, резкие перепады настроения и навязчивое стремление к расширению семьи.