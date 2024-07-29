Маск обвинил Харрис в стремлении истребить человечество

Демократ, вице-президент США Камала Харрис продвигает идеологию, нацеленную на уничтожение людей ради заботы об окружающей среде. Бизнесмен Илон Маск заявил об этом в соцсети X .

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост для всего человечества!» — заявил он.

Маск прокомментировал заявление Харрис на мероприятии в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Она рассказала участникам о термине «тревожность из-за климата». По словам политика, из-за непредсказуемого будущего молодые американцы задумались о целесообразности рождения детей и покупки дома.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Действующий лидер Джо Байден отказался участвовать и выдвинул Харрис, чью кандидатуру в начале августа предстоит утвердить членам Демпартии. Маск, будучи сторонником республиканцев, назвал соперницу Дональда Трампа марионеткой инвестора Александра Сороса.