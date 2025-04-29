Маск предупредил Китай об угрозе демографического кризиса

Китай в будущем столкнется с коллапсом из-за низкой рождаемости. Об этом в соцсети X заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Он прокомментировал результаты анализа демографической ситуации в Китае, проведенного Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Маск назвал демографический кризис главной угрозой для КНР и предположил, что у других стран тоже могут возникнуть проблемы из-за снижения рождаемости.

«Это касается почти каждой страны на Земле. Сокращение численности населения — экзистенциальная проблема», — подчеркнул американский миллиардер.

Ранее он не исключил, что через пять лет роботы смогут заменить многих работников здравоохранения, в том числе лучших хирургов. Предприниматель объяснил, что будущее за технологиями робототехники, потому что машины могут выполнять задачи точно и быстро.

По его словам, компания Neuralink уже применяла дроидов для вживления электродов в мозг.