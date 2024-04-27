Экономист Беленькая: рост госдолга США будет триггером дестабилизации финансовых рынков | 360°

Мир 27 апреля 2024, 15:18 Экономист Беленькая: рост госдолга США будет триггером дестабилизации финансовых рынков

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Рост госдолга США может стать триггером дестабилизации финансовых рынков. Проблема несбалансированности параметров бюджетно-налоговой политики США пока только нарастает, сообщила экономист Ольга Беленькая в беседе с «Известиями».

По ее словам, долговая нагрузка может привести к росту доли дефолтов, проявлению уязвимостей в финансовом секторе. Так, например, доходность госдолга США влияет на стоимость привлечения средств для корпоративных заемщиков и долларовых заемщиков во всем мире.

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Экономист отметила, что ситуация быстро ухудшается — высокие бюджетные дефициты в США ускоряют выход госдолга на неустойчивую траекторию.