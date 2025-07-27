«Разница в 10 раз». В Раде забили тревогу из-за низкой рождаемости на Украине

Депутат Рады Скороход: рождаемость на Украине ниже смертности в 10 раз.

Рождаемость на Украине ниже смертности в 10 раз, заявила в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online депутат Верховной рады Анна Скороход. В стране крайне плохая демографическая обстановка.

Депутат связала это с «сумасшедшим оттоком молодежи», при этом она отметила, что попытки удержать молодых украинцев на родине не решат проблему увеличения населения.

«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — высказалась Скороход.

Ранее глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что на Украине нет финансовых средств, чтобы стимулировать льготами возвращение украинцев из-за границы. Депутат признал, вопрос возвращения уехавших граждан — сверхважный, его слова привел RT.