Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам аэропортов США

Илон Маск предложил оплачивать зарплаты сотрудникам Управления транспортной безопасности США (TSA) из собственных средств из-за бюджетного кризиса. Об этом он написал в соцсети X.

По словам бизнесмена, такая мера могла бы поддержать работников службы в период, пока Конгресс не согласует финансирование министерства внутренней безопасности, в структуру которого входит TSA.

«Я бы хотел предложить оплачивать зарплаты сотрудникам Управления транспортной безопасности», — сообщил Маск.

Он отметил, что затянувшаяся ситуация уже сказывается на работе аэропортов и жизни американцев.

С 14 февраля министерство внутренней безопасности частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования.

Маск второй год подряд стал богатейшим человеком мира с состоянием в 839 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует обновленный список Forbes.