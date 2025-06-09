Маск пошутил над своими резкими высказываниями в соцсетях

Американский миллиардер Илон Маск пошутил над своими резкими высказываниями, признав, что он сам подпортил себе репутацию. Шутку он написал в соцсети X .

«Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной», — заявил предприниматель.

Позже Маск впервые после ссоры поддержал президента США Дональда Трампа, репостнув его публикации о протестах в Калифорнии.

На прошлой неделе между Маском и Трампом разгорелась словесная перепалка. Поводом стал масштабный законопроект о сокращении госрасходов, предложенный республиканцами. Маск назвал его «отвратительной мерзостью» и призвал отказаться от инициативы.

Трамп в ответ заявил, что разочарован поведением предпринимателя, напомнив, что «сделал для него многое». Маск парировал, что именно его усилия помогли Трампу победить на выборах.

В итоге представители американского лидера и бизнесмена созвонились и попытались сгладить конфликт. После этого напряжение снизилось. Неизвестно, какими будут дальше отношения Трампа и Маска.