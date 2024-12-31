Маск поселился в поместье Трампа во Флориде

NYT: после выборов Маск поселился в арендованном у Трампа коттедже

Американский предприниматель Илон Маск большую часть времени с ноября 2024 года стал проживать в одном из коттеджей на территории резиденции избранного президента страны Дональда Трампа коттедже в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отметило, что Маск является одним из ближайших сторонников Трампа. Бизнесмен арендовал коттедж во флоридской резиденции политика, что позволило ему без какого-либо труда лично общаться с новоизбранным президентом страны.

Таким образом Маск является не только самым важным спонсором Трампа, самым влиятельным промоутером в соцсетях и ключевым советником по вопросам политики и кадров, но и его арендатором. Предприниматель остановился в коттедже Баньян, который находится в нескольких сотнях футов от главного дома.

При этом неясно, сколько Маск платит за аренду коттеджа, который исторически сдавался за 2000 долларов (более 203 тысячи рублей) в сутки.

«Трамп, как известно, не избегает возможностей получения дохода», — говорится в материале.

Издание также отметило, что Маск покинул поместье в Рождество, но вернется в ближайшие дни.

Близость Маска к Трампу пришлась не по душе некоторым советникам новоизбранного президента, но маловероятно, что такой беспрепятственный доступ к главе государства у бизнесмена сохранится после церемонии инаугурации 20 января.

Ранее Маск заявил о необходимости установить прямую демократию на Марсе после завершения колонизации планеты.