«Это не обычные выборы». Маск выступил с речью на митинге Трампа в Батлере

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на сцену во время предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в городе Батлер. Об этом сообщил телеканал Fox News .

На предпринимателе была черная бейсболка с надписью «Сделаем Америку снова великой» и футболка с надписью «Захватим Марс». По данным канала, на митинг пришли порядка 60 тысяч сторонников, а мероприятие прошло на том же месте, где в июле было покушение на Трампа.

«Это не обычные выборы. Другая сторона хочет отнять у вас свободу слова», — обратился Маск к зрителям.

Предприниматель напомнил о покушении на Трампа и выступил с критикой действующего президента Джо Байдена.

«Знаете ли, настоящая проверка характера человека — это то, как он ведет себя под огнем, верно? <…> И у нас был один президент, который не мог подняться на один пролет лестницы, а другой поднимал сжатый кулак после того, как в него выстрелили», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что эскалации на Ближнем Востоке можно было избежать. По его мнению, атака Ирана на Израиль не состоялась бы, если Байден не был бы нынешним президентом США.