Илон Маск пообещал оплатить адвоката любому, кто даст показания по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом миллиардер написал в соцсети X .

По его словам, это то, что он может сделать для правосудия.

«Непорядок, что столько людей ушли от наказания, почти не пострадав. Список тех, кто может обвинить Эпштейна, не должен быть пустым», — добавил бизнесмен.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело Эпштейна символом «доминанты зла» среди западных элит. По ее словам, это лишь мизерная доля происходившего в действительности, но Запад не хочет расследовать преступления, в которых замешаны власть предержащие.