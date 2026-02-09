Маск пообещал защиту всем, кто даст показания по делу Эпштейна
Илон Маск пообещал оплатить адвоката любому, кто даст показания по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом миллиардер написал в соцсети X.
По его словам, это то, что он может сделать для правосудия.
«Непорядок, что столько людей ушли от наказания, почти не пострадав. Список тех, кто может обвинить Эпштейна, не должен быть пустым», — добавил бизнесмен.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело Эпштейна символом «доминанты зла» среди западных элит. По ее словам, это лишь мизерная доля происходившего в действительности, но Запад не хочет расследовать преступления, в которых замешаны власть предержащие.