Маск пообещал вернуть ослепшим зрение с помощью нового импланта

Илон Маск заявил, что имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения

В скором времени даже слепые с рождения люди смогут видеть, написал в соцсети X американский миллиардер Илон Маск. Он уточнил, что вернуть зрение поможет имплант Neuralink.

По словам бизнесмена, в будущем установившие имплант пациенты смогут улавливать и другие спектры, непривычные людям сейчас.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения», — рассказал Маск.

Он предупредил, что сначала получаемая картинка будет низкого качества. Аппарат, как отметил предприниматель, может смахивать на устройство, которое носил слепой персонаж сериала «Звездный путь» Джорди Ла Форж.

Несколько дней назад Маск рассказал, как спасти человечество от вымирания. Он предложил сделать жизнь многопланетной, а использовать для этого ракеты-носители Starship.