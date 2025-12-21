Маск подтвердил попытки «глубинного государства» разжечь конфликт с Россией

Маск согласился с Габбард, что deep state саботирует инициативы США по Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением руководителя Национальной разведки США Тулси Габбард, что «глубинное государство» и подконтрольные СМИ намеренно саботируют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал на странице в социальной сети X .

«Именно», — коротко ответил Маск на утверждение Габбард.

До этого глава американской Национальной разведки заявила, что «глубинное государство» делает все возможное для вовлечения США в прямой конфликт с Россией и срыва любых мирных инициатив по Украине.

Днем ранее во Флориде прошли переговоры России и США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал их продуктивными. Американскую сторону представили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Второй раунд переговоров состоится 21 декабря.