Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы передать сообщение от Дональда Трампа, которое нельзя было произнести во время телефонных переговоров. Таким мнением поделился политолог Леонид Крутаков в эфире радио «Комсомольская правда».
«Это прямое послание Трампа. Это контакт на уровне первых лиц, который нельзя доверить телефону даже. Вот что это означает», — сказал эксперт.
Крутаков добавил, что визит Уиткоффа также указывает на то, что Россия твердо отстаивает свою позицию, требуя обсуждения не только украинского конфликта, но и вопросов глобальной безопасности.
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