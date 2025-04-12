Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы передать сообщение от Дональда Трампа, которое нельзя было произнести во время телефонных переговоров. Таким мнением поделился политолог Леонид Крутаков в эфире радио «Комсомольская правда» .

«Это прямое послание Трампа. Это контакт на уровне первых лиц, который нельзя доверить телефону даже. Вот что это означает», — сказал эксперт.

Крутаков добавил, что визит Уиткоффа также указывает на то, что Россия твердо отстаивает свою позицию, требуя обсуждения не только украинского конфликта, но и вопросов глобальной безопасности.