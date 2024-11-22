Маск ответил на список «невыполненных задач» на обложке Time

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не имеет прямого отношения к списку своих «задач» на обложке издания Time. Об этом он написал в социальной сети X .

При этом бизнесмен признал, что действительно намерен достичь выполнения некоторых из них ради глобальной миссии. Например, для заселения людьми других планет.

Ранее на обложке Time появилась фотография Маска с якобы списком его достижений или задач, среди которых не выполнены два пункта — полет на Марс и сокращение государственных расходов США на два триллиона долларов.

При этом среди достижений Маска указаны: возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вживление чипа в мозг человека и достижение статуса самого богатого человека в мире.

«Чтобы было понятно: это на самом деле вовсе не мой список. Я надеюсь сделать земную жизнь многопланетной, чтобы увеличить вероятную продолжительность существования нашего разума», — написал бизнесмен.

Ранее Илон Маск стал претендентом на звание лучшего игрока Diablo 4.