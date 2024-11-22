Маск ответил на список «невыполненных задач» на обложке Time
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не имеет прямого отношения к списку своих «задач» на обложке издания Time. Об этом он написал в социальной сети X.
При этом бизнесмен признал, что действительно намерен достичь выполнения некоторых из них ради глобальной миссии. Например, для заселения людьми других планет.
Ранее на обложке Time появилась фотография Маска с якобы списком его достижений или задач, среди которых не выполнены два пункта — полет на Марс и сокращение государственных расходов США на два триллиона долларов.
При этом среди достижений Маска указаны: возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вживление чипа в мозг человека и достижение статуса самого богатого человека в мире.
«Чтобы было понятно: это на самом деле вовсе не мой список. Я надеюсь сделать земную жизнь многопланетной, чтобы увеличить вероятную продолжительность существования нашего разума», — написал бизнесмен.
Ранее Илон Маск стал претендентом на звание лучшего игрока Diablo 4.