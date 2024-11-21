Илон Маск стал претендентом на звание лучшего игрока Diablo 4

Давнее увлечение американского предпринимателя Илона Маска игрой Diablo 4 ни для кого не секрет: своими успехами он часто делился в социальной сети X. Но последнее достижение бизнесмена может подарить ему звание лучшего игрока в Diablo 4 в мире, сообщило издание Dextero .

Авторы уточнили, что Маск за одну минуту 52 секунды прошел 150-й уровень игры «Яма ремесленника» в самом тяжелом режиме. Результат предпринимателя оказался выше лидера рейтинга — американского игрока с ником Resistance, который справился с прохождением за минуту 59 секунд.

«Если результат Маска примут, то он станет лидером мирового рейтинга Diablo 4», — написали авторы материала, уточнив, что обновления статистической таблицы пока не произошло — предприниматель находится на 44-м месте.

В минувшую среду, 20 ноября, российские геймеры массово запустили стримы для проверки вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин признался, что игра вышла сырой, с большим количеством багов. Ожидаемого от украинских разработчиков русофобского контента он не нашел.