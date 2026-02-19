Маск оценил идею создания сериала с собой в роли афроамериканца

Американский предприниматель Илон Маск предложил Netflix снять про себя сериал, в котором он будет темнокожим. Основатель SpaceX прокомментировал пост с фейковой картинокой в соцсети Х .

На изображении бизнесмен в образе темнокожего. Надпись на постере гласит: «Илон Маск — оригинальный сериал Netflix».

«Пожалуйста, сделайте это, это было бы просто невероятно», — написал Маск и поставил два смеющихся смайлика.

Ранее американские СМИ сообщили, что Netflix выкупит киностудию Warner Bros. Сумма сделки составит 82,7 миллиарда долларов. У стримингого сервиса появится контроль над франшизами DC Comics, «Гарри Поттер», а также над «Игрой престолов».