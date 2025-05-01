Маск опроверг статью WSJ о поиске преемника на посту главы Tesla

Илон Маск назвал ложной статью The Wall Street Journal о поиске замены ему на посту гендиректора Tesla. В своей соцсети X он написал, что WSJ дискредитирует журналистику.

«Это грубейшее нарушение этики, что WSJ опубликовал заведомо ложную статью, не став включать в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla», — заявил Маск.

Ранее журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщили, что совет директоров автомобильной компании Tesla рассматривает кандидатуры на должность генерального директора. Это связано с тем, что стоимость акций компании снижается, а инвесторы выражают недовольство стратегией Илона Маска, который, по их мнению, уделяет слишком много внимания политике.

В Tesla также заявили, что информация, опубликованная в статье, не соответствует действительности.

Ранее Маск предупредил Китай об угрозе демографического кризиса. Американский бизнесмен предположил, что у других стран тоже могут возникнуть проблемы из-за снижения рождаемости.