Маск обвинил вице-президента США Харрис во лжи

Илон Маск уличил вице-президента США Харрис во лжи после ее поста о Трампе

Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, заявившую, что экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы планирует запретить в стране аборты в случае своего переизбрания. Он написал в соцсети X , что такое поведение недопустимо.

«Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» — прокомментировал публикацию Маск.

В своем посте Харрис бездоказательно утверждала, что Трамп введет национальный запрет на аборты, если вернется в Белый дом. При этом добавила, что она вместе с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы защитить репродуктивные права женщин.

При этом пользователи напомнили Харрис, что Трамп неоднократно выступал против запрета абортов. Кроме того, они привели доказательства своих слов, ссылаясь на соцсети и СМИ.

Если говорить об абортах, то позиции демократов и республиканцев в этом вопросе различаются. Первые считают, что только женщины вправе решать, как поступить со своей беременностью. Вторые, включая Трампа, убеждены, что аборты возможны, если женщина забеременела в случае инцеста, изнасилования или наличия угрозы ее жизни.

Ранее Маск заявил, что американцев сплотило осознание наличия когнитивных проблем у Байдена.