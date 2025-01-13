Маск обвинил Стармера в попытке подорвать выборы в США

Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему премьер-министра Великобритании не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа. Кир Стармер пытался помешать проведению выборов президента США, заявил предприниматель в соцсети X .

«Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!» — написал основатель Tesla и SpaceX.

Маск не впервые жестко высказался в адрес Стармера. Ранее бизнесмен назвал британского премьера соучастником массовых изнасилований и призвал отправить его в отставку.

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж также потребовал раскрыть роль Стармера в деле о секс-преступлениях против сотен девочек. Они пострадали от рук участников банд, состоящих из выходцев из стран Азии, когда нынешний премьер-министр Великобритании занимал пост главы Королевской прокурорской службы.