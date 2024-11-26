Маск неприлично исковеркал фамилию Меркель из-за ее высказывания

Бизнесмен Илон Маск в оскорбительной форме ответил на критику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в социальной сети X . Ранее она выразила обеспокоенность его доминирующим положением в космической отрасли.

Недовольство Маска вызвало интервью Меркель немецкому изданию — помимо прочего, политик в негативном ключе отзывалась и о политических взглядах владельца SpaceX.

«Кто эта Ангела Меркин?» — отреагировал Илон Маск, намеренно изменив фамилию политика так, что она стала созвучна термину из секс-индустрии.

Маск конфликтует и с другими политиками. Ранее стало известно, что спор миллиардера с советником избранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном вышел в публичное поле.