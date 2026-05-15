Маск неохотно позировал для селфи с главой Xiaomi

Американский предприниматель Илон Маск попал в объективы камер во время государственного приема в Пекине по случаю визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CBS .

Глава Xiaomi Лей Цзюнь подошел к бизнесмену, чтобы сделать селфи. На опубликованных кадрах видно, как миллиардер сначала недовольно надувает щеки, однако во время снимка подмигивает в камеру.

Еще один эпизод с участием Маска опубликовало издание Daily Mail. На видео с банкета видно, как глава Apple Тим Кук улыбается фотографам, стоя за спиной Маска, в то время как сам предприниматель строит гримасы и показывает большие пальцы.

В Пекин 14 мая вместе с Трампом прибыла делегация американских топ-менеджеров, включая представителей крупнейших технологических компаний США.