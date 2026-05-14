Дипломатический маневр Си: почему встреча в Китае сразу сложилась не в пользу Трампа Политолог Станкевич: Си выдвинул Трампу ультиматум, тот его проглотил

В Пекине состоялась встреча лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина — американский президент посетил Китай впервые за девять лет. Переговоры прошли в Доме народных собраний, Трамп находился в КНР с визитом с 13 по 15 мая. Об итогах встречи узнал 360.ru.

Инициатива на стороне Си: Трамп проиграл рукопожатие Ситуация с визитом Трампа в Китай изначально сложилась не в пользу президента Соединенных Штатов, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Си Цзиньпин, во-первых, выиграл в поединке рукопожатий. Его рука в ходе долгого рукопожатия лежала сверху, и как Трамп ни пытался перевернуть руки и поменять их местами, Си Цзиньпин этого не позволил. Потом Трамп попытался притянуть партнера на себя — Си Цзиньпин не двинулся с места. В итоге поединок рукопожатий был за китайским лидером», — отметил эксперт. По его словам, сразу после этого председатель КНР нанес Трампу сокрушительный удар.

После такого старта Си Цзиньпин нанес сокрушительный удар, последствия которого сейчас будет комментировать экспертное сообщество всего мира. Фактически Цзиньпин предъявил Соединенным Штатам ультиматум. Сергей Станкевич

Речь идет о тайваньском вопросе: Трампа, который собирался обсуждать торговлю, не спасла даже целая делегация американских миллиардеров и технических гигантов. «Си Цзиньпин сразу взял Трампа за рога и поднял вопрос о Тайване. И сказал следующее: Китай твердо намерен интегрировать Тайвань в состав всей страны», — подчеркнул Станкевич.

Тайваньский вопрос: почему Трамп проглотил ультиматум Китая Си Цзиньпин донес до Трампа мысль, что Китай больше не собирается откладывать интеграцию Тайваня в состав государства и США не должны в это вмешиваться. «Если Соединенные Штаты попытаются вмешиваться, а тем более насильственно, это повлечет практически неизбежное военное столкновение. Вот смысл высказывания Си Цзиньпина. Ничего более серьезного от китайского лидера до сих пор не звучало», — объяснил политолог. По его словам, Трампу сразу предъявили ультиматум, а он был вынужден его проглотить и продолжать программу визита.

Тем самым он с ним смирился, потому что не развернулся и не уехал, а продолжил визит. А ультиматум уже прозвучал. Это очень серьезная китайская стратегическая победа. Очевидно, они продумали этот сценарий и сразу поставили Трампа в ловушку буквально с первых часов официального визита. Сергей Станкевич

По мнению эксперта, уже понятно, что президент США вернется без очередной победы, но с очевидным дипломатическим поражением.

Собралась вся Кремниевая долина: зачем Трамп привез в КНР техгигантов В состав американской делегации вошли минимум 15 человек, львиную долю которой представили предприниматели Кремниевой долины, рассказал Станкевич. «Трамп привез с собой и Илона Маска, — а кому ж, как не Илону Маску, там быть? Потому что в Китае крупнейшая мегафабрика по производству автомобилей Tesla и много еще чего. Он привез Тима Кука, поскольку телефоны там производятся», — отметил специалист. Также в Китай с президентом США прибыл главный менеджер корпорации NVIDIA, крупнейшего в мире и самого дорогого производителя микропроцессоров, в том числе для искусственного интеллекта, Дженсен Хуанг.

Многие судят, что там две делегации. Одну возглавляет Дональд Трамп — делегацию Соединенных Штатов, а вторая — это делегация Кремниевой долины. И там лидером можно назвать Илона Маска. Две делегации попытаются отстаивать свои интересы. Но у делегаций Кремниевой долины больше шансов на относительный успех. Сергей Станкевич

Игра КНР: что еще обсудили Си Цзиньпин и Трамп В первую очередь Трамп приехал говорить с Си Цзиньпином о торговле. В этой сфере есть значительный дефицит, превышающий 200 миллиардов долларов в год в пользу Китая, отметил Станкевич. «Трамп хотел бы, чтобы Китай закупал больше американских товаров, гася этот дефицит. Например, подписался на очередную крупную закупку американских Boeing, что Китай время от времени делает, и может купить еще на сотню миллиардов долларов очередную партию», — добавил он.

В преддверии выборов президент США заинтересован в крупных закупках сельскохозяйственной продукции со стороны Китая, особенно сои. От этого зависят голоса фермеров в семи штатах, подчеркнул политолог.

У китайцев есть здесь игра. Они могут закупать сою либо в Штатах, либо в Бразилии, которая тоже производит этот нужный китайцам товар, и оставить в стороне американских фермеров. А они, будучи недовольными, проголосуют против Трампа. Сергей Станкевич

Еще одна тема встречи — редкоземельные ресурсы, по которым Китай является глобальным монополистом. Некоторые из материалов критически необходимы США. «Соединенные Штаты испытывают серьезные проблемы, потому что Китай вводит и запрещает поставлять эти редкоземельные элементы, он вводит жесткое лицензирование, затягивает процедуру, в итоге начинают захлебываться американские важные производства, в том числе NVIDIA», — объяснил эксперт. Не исключено, что на повестке дня окажутся ближневосточный и украинский конфликты. Трампа очень интересует поддержка со стороны Китая в деле урегулирования эскалации с Ираном. «Тегеран действительно критически зависит от Китая, и если бы китайцы включились в финализацию ближневосточного конфликта, это Трампу сильно бы помогло», — считает собеседник 360.ru.

Красные линии: о чем Китай предупредил Трампа Китай перед встречей двух лидеров обозначил несколько красных линий: не говорить о поставках оружия на Тайвань, не влезать во внутренние дела Китая, рассуждая по поводу демократии и прав человека.

Но линии не были таким ярко-красным цветом обозначены со стороны Китая. Речь шла о нежелательности этих тем. Никто не сомневался в том, что для Трампа красных линий все равно не существует, что он все равно полезет. Это больше было сказано в порядке демонстрации достоинства Китая, что он заранее об этом предупредил. А дальше Трамп пусть ведет себя так, как хочет, от него приличного дипломатического, очень вежливого поведения никто особенно и не ожидает. Сергей Станкевич

Сбалансированная реакция: как изменятся отношения КНР и США Реакция Китая на итоги переговоров будет сбалансированной, считает Станкевич. «Возможно, он купит самолеты, увеличит закупки сои, облегчит поставки редкоземельных элементов в США. Частичные жесты сделает. Но в самом принципиальном вопросе, который сейчас волнует Китай (это вопрос интеграции Тайваня), — здесь терпение иссякло у Си Цзиньпина», — добавил он. Не исключено, что лидер КНР кулуарно предложит Трампу содействие в урегулировании конфликта с Ираном в обмен на отказ США от вмешательства в тайваньский вопрос.

В целом визит Трампа в КНР стал сигналом мировому сообществу. «США на глазах всего мира окончательно утрачивают лавры мирового гегемона. Соединенные Штаты не гегемон, распоряжающийся ходом глобальной политики. Они вынуждены торговаться, просить и искать компромиссов — это главный посыл. И никакого гегемонизма, а уж тем более диктата со стороны Соединенных Штатов, нет. По-видимому, эта роль США окончательно ушла в историю», — заключил политолог.