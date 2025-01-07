Маск назвал «злом» британского премьера Стармера

Американский бизнесмен Илон Маск назвал «злом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом предприниматель написал в соцсети Х.

«Стармер — зло», — написал Маск в комментарии к посту пользователя, аналогичным образом описавшего главу правительства.

По данным газеты Telegraph, минимум тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. Аналогичные преступления раскрыли в других населенных пунктах по всему Соединенному Королевству. Однако ни начальников полиции, ни прокуроров не привлекли к ответственности за неспособность остановить происходящее.

Маск обратил внимание на проблему. Он напомнил, что в Британии для предъявления обвинений в серьезных преступлениях требуется одобрение Королевской прокурорской службы. Когда банда совершала изнасилования, главой службы был Стармер.

Британский премьер назвал ложью слова Маска о его причастности к насилию над детьми.