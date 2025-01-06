Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на заявление американского предпринимателя Илона Маска о его причастности к сексуальной эксплуатации детей в 2008–2013 годах, когда тот работал прокурором. Премьер назвал слова миллиардера ложью, трансляцию его выступления вели на странице Даунинг-стрит в соцсети X.

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе», — отметил внимание британский политик.

Стармер не ответил на вопрос журналистов, будет ли он подавать в суд иск о клевете против Маска.

Ранее Маск обвинил Стармера в бездействии на посту прокурора, когда около тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих в основном из азиатов. Преступления совершались в Телфорде и в других британских городах, преступников тат и не привлекли к ответственности.

Премьер Британии не стал комментировать запущенный Маском опрос о тирании властей страны. Предприниматель ранее объявил опрос, хотят ли британцы избавиться от «деспотичного правительства», сообщило издание «Газета.ru».