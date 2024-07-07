Маск назвал упадок США и Европы следствием незнания истории

Американский предприниматель Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка США и Европы. Об этом он написал в соцсети X .

«Правда», — заявил он, согласившись с публикацией пользователя, связавшего упадок Запада с незнанием истории.

До этого основатель Space X отмечал, что в США уже давно нет президента, страной никто не управляет.

Сейчас в США продолжается предвыборная кампания. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, она представляет собой печальное зрелище. Телевизионные дебаты экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена прошли 27 июня в эфире канала CNN. Во время ответа на вопросы Байден часто запинался и не мог четко сформулировать свои мысли.