Маск назвал упадок США и Европы следствием незнания истории

Фото: РИА «Новости»

Американский предприниматель Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка США и Европы. Об этом он написал в соцсети X.

«Правда», — заявил он, согласившись с публикацией пользователя, связавшего упадок Запада с незнанием истории.

До этого основатель Space X отмечал, что в США уже давно нет президента, страной никто не управляет.

Сейчас в США продолжается предвыборная кампания. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, она представляет собой печальное зрелище. Телевизионные дебаты экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена прошли 27 июня в эфире канала CNN. Во время ответа на вопросы Байден часто запинался и не мог четко сформулировать свои мысли.

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Одна из ступеней к системе Оруэлла. Чего ждать от выборов во Франции

Скандал на выпускном в Нальчике. Кто отказался встать во время гимна в России

Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте