Маск обвинил Байдена в тратах на нелегальных мигрантов вместо помощи американцам
Маск: при Байдене деньги для помощи нуждающимся ушли на нелегальную миграцию
Когда США возглавлял Джо Байден, то миллиарды долларов, выделенные на помощь нуждающимся, перенаправили на содействие нелегальной миграции. Об этом в соцсети Х заявил предприниматель Илон Маск — руководитель нового американского ведомства DOGE, отвечающего за повышение эффективности правительства страны.
«При администрации Байдена миллиарды долларов были перенаправлены от помощи американцам на содействие нелегальной миграции», — написал он.
В конце 2024 года DOGE выяснило, что в 2023-м страна потеряла 150,7 миллиардов долларов из-за нелегальной миграции.
Миграционный кризис стал одной из главных проблем в Штатах. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении провести самую большую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов.
Сразу после инаугурации Трампа полицейские стали перекрывать границу США и Мексики. Там остались около 270 тысяч мигрантов, которые хотели получить разрешение на въезд в страну до вступления нового президента в должность.