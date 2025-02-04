Маск обвинил Байдена в тратах на нелегальных мигрантов вместо помощи американцам

Маск: при Байдене деньги для помощи нуждающимся ушли на нелегальную миграцию

Когда США возглавлял Джо Байден, то миллиарды долларов, выделенные на помощь нуждающимся, перенаправили на содействие нелегальной миграции. Об этом в соцсети Х заявил предприниматель Илон Маск — руководитель нового американского ведомства DOGE, отвечающего за повышение эффективности правительства страны.

«При администрации Байдена миллиарды долларов были перенаправлены от помощи американцам на содействие нелегальной миграции», — написал он.

В конце 2024 года DOGE выяснило, что в 2023-м страна потеряла 150,7 миллиардов долларов из-за нелегальной миграции.

Миграционный кризис стал одной из главных проблем в Штатах. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении провести самую большую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов.

Сразу после инаугурации Трампа полицейские стали перекрывать границу США и Мексики. Там остались около 270 тысяч мигрантов, которые хотели получить разрешение на въезд в страну до вступления нового президента в должность.