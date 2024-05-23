Маск назвал победителя в будущих войнах

В будущих войнах будут побеждать технологии. К такому выводу пришел основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в социальной сети X .

По его мнению, победителями будут те государства, которые обладают самыми эффективными беспилотниками. А сами конфликты станут представлять из себя «гонку дронов». Определяющую роль сыграет качество беспилотников.

«Если точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше», — подчеркнул Маск.

Недавно американский миллиардер заявил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея могут сформировать свой альянс. По мнению Маска, к такому решению страны подталкивает сам Белый дом. А Запад внимательно наблюдает за тем, как они потихоньку объединяются, подчеркнул предприниматель.