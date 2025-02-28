Маск назвал имя будущего президента США

Следующим президентом США станет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности Илон Маск написал в соцсети X.

«Лучший вице-президент и наш будущий президент», — заявил он.

Таким высказыванием Маск прокомментировал публикацию в соцсети о том, что Вэнс поспорил с премьер-министром Британии Киром Стармером во время переговоров в Белом доме из-за ослабления свободы слова в королевстве.

Вице-президент США не первый раз критикует политику европейских стран. По его словам, массовая миграция и подрыв свободы слова представляют большую угрозу Европе, чем Россия.

Вэнс считает, что западные государства предали некоторые из своих фундаментальных ценностей. Особенно на их фоне выделяется Великобритания, где свобода слова уходит на второй план.