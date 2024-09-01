Tesla презентует в Калифорнии долгожданное роботакси
Компания Tesla 10 октября в Бербанке представит роботакси
Компания Илона Маска Tesla Inc. 10 октября представит в Калифорнии прототип беспилотного роботакси. Новую дату презентации сообщил Bloomberg.
Источники агентства заявили, что мероприятие пройдет на киностудии Warner Bros. Discovery Inc. в Бербанке недалеко от Лос-Анджелеса. Презентация роботакси должна была состояться 8 августа, но ее перенесли на два месяца из-за поручения Маска доработать дизайн машины. Кроме того, специалистам потребовалось больше времени на создание прототипа.
После переезда штаб-квартиры в Остин компания — производитель электромобилей Tesla сосредоточилась на создании собственного приложения для заказа поездок на базе парка как специально созданных роботакси, так и беспилотных потребительских автомобилей. Собеседники агентства сообщили, что на мероприятии в Бербанке руководство раскроет больше подробностей о проекте.
Маск анонсировал запуск службы роботакси в 2019 году, напомнили «Известия». Он заявлял, что в его основу ляжет принцип работы Uber или Airbnb.