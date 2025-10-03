Маск назвал британского премьера Стармера актером с пустой головой

Премьер Британии Кир Стармер не может сам принимать решения и действует исключительно по указке других. Об этом в социальной сети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Он раскритиковал Стармера и назвал его «актером с пустой головой».

«Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести», — добавил основатель SpaceX и Tesla.

Ранее он анонсировал новый проект, связанный с крупнейшей онлайн-энциклопедией. По словам Маска, xAI перепишет Википедию и исключит из нее запрещенные источники. Обновленный ресурс планируют опубликовать в открытом доступе.

Предприниматель предположил, что изменения будут колоссальными и станут еще одним шагом к познанию Вселенной. Проект получит название Grokipedia. Также Маск призвал прекратить финансировать Википедию из-за статьи о консервативном активисте Чарли Кирка. В материале его охарактеризовали как «белого националиста».