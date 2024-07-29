Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях

Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает полное вымирание всего человечества. Об этом в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен обратил внимание на высказывание Харрис в сентябре 2023 года в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Тогда вице-президент отметила, что молодые жители США беспокоятся об изменении климата и сомневаются в возможности создания семьи и рождения детей.

«Естественным продолжением такой философии стал бы фактический холокост всего человечества», — написал Маск.

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Действующий президент Джо Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на пост.

Ранее стало известно, что предвыборной штаб Харрис собрал 200 миллионов долларов на ее президентскую кампанию. При этом 66% пожертвований сделали те, кто совершал это впервые.