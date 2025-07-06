Предприниматель Илон Маск решил зарегистрировать третью партию в США под названием «Америка» на фоне конфликта с президентом Дональдом Трампом. Сможет ли он стать новым лидером страны, объяснил в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой политолог Норат Аджамян.

По его словам, если основателя Tesla и SpaceX и поддержат, то, вероятно, некая отколовшаяся часть от республиканцев.

«Это немного, я согласен, но все-таки некую часть он может на свою сторону перетянуть. Плюс он может сделать акцент и в сторону электората Демократической партии», — пояснил политолог.

Собеседник 360.ru добавил, что многие демократы принципиально «не переносят» нынешнего главу Белого дома. Некоторые избиратели, проголосовавшие за Демократическую партию, поступили так лишь из-за того, что им не нравится Трамп.

«Может быть, они готовы проголосовать за республиканцев, но Трамп у них не в почете, поэтому Маск может вырабатывать далеко идущую стратегию и вообще метить в то, чтобы стать президентом США», — резюмировал собеседник 360.ru.