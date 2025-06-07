Маск и глава Минфина подрались в Белом доме

Американский предприниматель Илон Маск подрался с главой Минфина США Скоттом Бессентом в Белом доме. Об этом рассказал давний политический советник президента Дональда Трампа Стивен Бэннон, сообщила газета The Washington Post .

Драка произошла в конце апреля, когда отношения между Маском и администрацией Трампа уже начали накаляться. В тот день они пришли в Овальный кабинет, чтобы сообщить главе Белого дома, кого хотели бы видеть исполняющим обязанности главы Налогового управления США. Трамп решил поддержать кандидатуру Бессента.

По словам Бэннона, когда министр и бизнесмен вышли из кабинета Трампа, то начали обмениваться оскорблениями. Бессент назвал Маска мошенником.

«Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, „как игрок в регби“, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку», — говорится в статье.

В конце мая Маск предстал перед журналистами с синяком под глазом. По его словам, фингал он получил, когда «дурачился с маленьким X».