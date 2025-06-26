Маск анонсировал важные изменения в соцсети Х

Метки «хэштег» запретили использовать в рекламных публикациях в социальной сети X. Об этом на своей странице написал американский предприниматель и владелец соцсети Илон Маск.

«Начиная с завтрашнего дня, эстетический кошмар под названием „хэштеги“ будет запрещен в рекламе в Х», — заявил он.

Новые правила будут действовать с 27 июня. Позже представители платформы уточнили, что обычные пользователи смогут использовать хештеги в регулярных публикациях. Людям порекомендовали использовать максимум одну-две таких метки в постах, чтобы достичь их максимального охвата и не допустить спама.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Новая платформа объединит сервисы, направленные на предоставление госуслуг.