Машины поплыли. На Сан-Паулу обрушился мощный ливень с грозой

Мощные ливни с грозами обрушились на бразильский город Сан-Паулу. Как сообщило издание UOL , дождь затопил не только улицы, но и станции метро.

«Станция Жардим Сан-Паулу-Айртон Сенна на 1-й линии была затоплена водой в пятницу днем во время сильного дождя, обрушившегося на столицу Сан-Паулу. В метрополитене сообщили, что участок между станциями будет закрыт на ремонт», — сообщили журналисты.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлен «водопад» на эскалаторах, ведущих к платформам. Вода доходит до половины турникетов. Мощный поток воды затрудняет проход.

Аэропорт Конгоньяс продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая посадку и взлет воздушных судов. Однако, как сообщили в компании Aena, отвечающей за эксплуатацию аэропорта, из-за оперативных решений авиакомпаний отменили четыре рейса на посадку и четыре вылета.

Жителей предупредили о риске наводнения и призвали оставаться в безопасном месте. На улицах города из-за сильных подтоплений под воду начали уходить машины.

В начале января в Саудовской Аравии произошло сильное наводнение, улицы священных городов Мекки и Медины оказались затопленными. Из-за проливных дождей дороги превратились в бурные реки, а поток воды унес автомобили.