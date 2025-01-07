Улицы священных городов Мекки и Медины ушли под воду

Из-за проливных дождей дороги превратились в бурные реки, а поток воды унес автомобили.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии предупредило об опасности в трех городах: Мекке, Медине и портовом городе Джидда. Вода, которая обычно не скапливается на сухих и каменистых склонах, стремительно хлынула вниз, затопив города и поселки.

В конце декабря из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу, сообщало издание НСН. Высота волн вне льда могла достигать 2,5 метра. В связи с этим в городе было приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Ранее МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» тем, кто живет в районах, где часто бушует стихия. Лучше всего собирать его по туристическим правилам, складывая только легкие вещи и предметы первой необходимости — такие как фонарь, нож, аптечка и другие.