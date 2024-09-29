Марсуди надела брошь от Лаврова во время выступления на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, надев одну из брошей, которую ей подарил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В своем выступлении Марсуди заявила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2029-2030 годы.

Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, дипломат выбрала объемный черный цветок в качестве украшения, чтобы обратиться к международному сообществу с трибуны ООН.

Во время июльского визита Лаврова в Лаос Марсуди призналась, что ей понравилась брошь официального представителя МИД России Марии Захаровой. Тогда Лавров пообещал найти похожее украшение и прислать в дар индонезийскому министру. В итоге он отправил Марсуди сразу два аксессуара, второй пока на ней не замечали.